Муратоглу — об Алькарасе и Ферреро: никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми

Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о том, что первая ракетка мира Карлос Алькарас прекратил сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Этот разрыв между Карлосом и Хуан-Карлосом показывает, что никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Для Карлоса это, безусловно, трудное время, особенно в преддверии турнира «Большого шлема». Никто не может сказать, что произойдёт, никто», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.

