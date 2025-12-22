Фото: организаторы турнира в Брисбене ошиблись в имени Медведева на баннере

Организаторы турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия) ошиблись в имени первой ракетки России Даниила Медведева на рекламном баннере. На плакате, который был вывешен на одной из улиц города, имя спортсмена исковеркано и напечатано как Данилл. Фотографией поделился телеграм-канал «Гейм Сет Макс — Теннис».

Фото: телеграм-канал «Гейм Сет Макс — Теннис»

Хардовый турнир в Брисбене пройдёт с 5 по 11 января 2026 года. На него также заявились Денис Шаповалов (Канада), Иржи Легечка (Чехия), Томми Пол (США), Жоао Фонсека (Бразилия).

Медведев в сезоне-2025 взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.