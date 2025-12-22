Скидки
Карлос Алькарас сделал татуировку со Статуей Свободы в честь победы на US Open — 2025

Карлос Алькарас сделал татуировку со Статуей Свободы в честь победы на US Open — 2025
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал новую татуировку. Испанец набил Статую Свободы в честь своей победы на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: Из личного архива Алькараса

У Алькараса уже есть несколько татуировок в честь его побед на турнирах «Большого шлема».

В сезоне-2025 Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

