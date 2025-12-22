Фабио Фоньини стал бронзовым призёром итальянской версии шоу «Танцы со звёздами»

Бывший теннисист Фабио Фоньини стал третьим в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами». Он выступал в дуэте с профессиональной танцовщицей Джадой Лини. В социальных сетях спортсмен поблагодарил свою супругу, также экс-теннисистку, Флавию Пеннетту.

«Мы дошли до финала этого безумного приключения. Это был не просто танец, а путешествие внутрь себя. Я открыл нового Фабио, снял броню и принял вызовы, которые, клянусь вам, вначале казались мне непреодолимыми.

Возвращаюсь домой с третьим местом, которое по тем эмоциям, что я испытал, и по тому, как я чувствую себя сегодня, стоит как золотая медаль. Огромное спасибо наставнице Джаде, которая вела меня шаг за шагом, терпела мою скованность и превращала её в энергию. Спасибо моей жене Флавии Пеннетте. Если я и решился на этот вызов, то только потому, что она поверила в меня раньше, чем я сам», — написал Фоньини в социальных сетях.

Итальянец является победителем Открытого чемпионата Австралии — 2015 в парном разряде, чемпионом 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в карьере Фоньини в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года).