Новак Джокович три дня потренировался с Артуром Казо в Дубае перед сезоном-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл трёхдневный цикл тренировок в преддверии сезона-2026 с 66-й ракеткой мира французом Артуром Казо в Дубае (ОАЭ) на территории пятизвёздочного отеля Atlantis The Palm.

«Отличные три дня тренировок, научился многому от Новака в Atlantis. Очень благодарен», — написал Казо на личной странице в соцсетях и опубликовал несколько фотографий с Джоковичем.

Фото: Из личного архива Казо

38-летний Джокович в 2025 году вышел в полуфинал на всех турнирах серии «Большого шлема», а также одержал победу на турнирах ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).