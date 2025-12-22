«Будет ненастоящий». Рууд — о выставочном матче Соболенко и Кирьоса

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказал мнение относительно предстоящей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«Если вы действительно хотите провести такое, должны быть равные условия игры. Если размер корта будет разным, по одной подаче, матч будет ненастоящий», — приводит слова Рууда Tennis365.

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Матч пройдёт 28 декабря в Дубае (ОАЭ).