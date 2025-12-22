Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет ненастоящий». Рууд — о выставочном матче Соболенко и Кирьоса

«Будет ненастоящий». Рууд — о выставочном матче Соболенко и Кирьоса
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказал мнение относительно предстоящей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«Если вы действительно хотите провести такое, должны быть равные условия игры. Если размер корта будет разным, по одной подаче, матч будет ненастоящий», — приводит слова Рууда Tennis365.

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Матч пройдёт 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Материалы по теме
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android