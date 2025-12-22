«Может нанести ущерб». Руседски — о «Битве полов» Соболенко — Кирьос

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением относительно предстоящей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«Можно сыграть один сет, но должно быть две подачи. Размер корта должен быть одинаковым, потому что именно так играют в теннис.

Это скорее показательный матч, и Кирьос будет вести её за собой, или будет настоящая битва с плотной борьбой? Мы не знаем. Кроме того, Кирьос не выступал в туре уже три года, поэтому мы не знаем, как всё сложится, если он сыграет три полных сета.

Думаю, это будет зрелищно, но нужно ли это нам? Я не уверен. Да, это привлечёт к спорту новых зрителей, но, если всё пойдёт не так, это может нанести ущерб», — приводит слова Руседски Tennis365.