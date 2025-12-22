Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Может нанести ущерб». Руседски — о «Битве полов» Соболенко — Кирьос

«Может нанести ущерб». Руседски — о «Битве полов» Соболенко — Кирьос
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением относительно предстоящей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«Можно сыграть один сет, но должно быть две подачи. Размер корта должен быть одинаковым, потому что именно так играют в теннис.

Это скорее показательный матч, и Кирьос будет вести её за собой, или будет настоящая битва с плотной борьбой? Мы не знаем. Кроме того, Кирьос не выступал в туре уже три года, поэтому мы не знаем, как всё сложится, если он сыграет три полных сета.

Думаю, это будет зрелищно, но нужно ли это нам? Я не уверен. Да, это привлечёт к спорту новых зрителей, но, если всё пойдёт не так, это может нанести ущерб», — приводит слова Руседски Tennis365.

Материалы по теме
«Будет ненастоящий». Рууд — о выставочном матче Соболенко и Кирьоса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android