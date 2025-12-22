Француз Александр Мюллер опубликовал фото со спарринга с Янником Синнером

Французский теннисист 42-я ракетка мира Александр Мюллер поделился совместной со второй ракеткой мира Янником Синнером фотографией. На ней присутствуют команды спортсменов после спарринга между Янником и Александром.
«Последний рывок перед 2026-м. Спасибо, Янник», — написал Мюллер в социальных сетях.
Фото: из личного архива Александра Мюллера
В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.
Ранее Янник был третий раз подряд признан любимым игроком болельщиков в 2025 году, сообщает Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP).