«Этой цели мы явно достигли». Фиссетт оценил игру Швёнтек в сезоне-2025

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек оценил игру своей подопечной в сезоне-2025.

«Победа на Уимблдоне была просто нереальной. Даже уже только благодаря этому выступлению 2025 год стал фантастическим.

Одной из целей моей работы с Игой, когда я начинал, было улучшить игру на быстрых покрытиях и чтобы она чувствовала себя на них комфортнее. Этой цели мы явно достигли. Вы увидели результат и в Цинциннати — это то, что Ига возьмёт с собой на следующие годы: понимание, что не имеет значения, медленное покрытие или быстрое — она реально борется за титул. Она знает, что может это делать. Нужно внести несколько корректировок, но она сможет.

И да, в течение года у нас было несколько этапов, когда я видел — в середине сезона, ещё до Уимблдона — явное изменение мышления: «Я хочу развиваться, я хочу становиться лучше, я хочу прогрессировать». Вы также увидели изменения в ударах, например, в подаче, где Ига стала больше игроком, который начинает розыгрыш подачей, а не просто верит, что сможет выиграть очко без особой ставки на первую подачу.

Она начала делать это на траве, и это стало частью того успеха, который у неё был на Уимблдоне и в Цинциннати.

Так что я считаю, что мы сделали правильный сдвиг в мышлении в тот момент. И, конечно, мы надеемся, что сможем продолжить это в 2026 году», – сказал Фиссетт в видео, размещённом в YouTube-аккаунте Break Point.