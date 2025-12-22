Багдатис оценил шансы Джоковича на завоевание 25-го титула на турнире «Большого шлема»

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича на завоевание 25-го титула победителя турниров «Большого шлема».

«С каждым годом шансов, конечно, становится всё меньше. Но он всё ещё здесь, он всё ещё входит в пятёрку лучших игроков мира, он по-прежнему конкурирует с топ-2, даже с топ-3.

Новак всё ещё на месте. А как долго — думаю, зависит только от него, прежде всего от его головы: получает ли он всё ещё удовольствие от игры и способен ли играть на таком уровне. На его месте я бы тоже никогда не завершал карьеру. Однако всё зависит только от него», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.