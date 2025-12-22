Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Багдатис оценил шансы Джоковича на завоевание 25-го титула на турнире «Большого шлема»

Багдатис оценил шансы Джоковича на завоевание 25-го титула на турнире «Большого шлема»
Комментарии

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича на завоевание 25-го титула победителя турниров «Большого шлема».

«С каждым годом шансов, конечно, становится всё меньше. Но он всё ещё здесь, он всё ещё входит в пятёрку лучших игроков мира, он по-прежнему конкурирует с топ-2, даже с топ-3.

Новак всё ещё на месте. А как долго — думаю, зависит только от него, прежде всего от его головы: получает ли он всё ещё удовольствие от игры и способен ли играть на таком уровне. На его месте я бы тоже никогда не завершал карьеру. Однако всё зависит только от него», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.

Материалы по теме
Фото
Новак Джокович три дня потренировался с Артуром Казо в Дубае перед сезоном-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android