Теннис

Даниил Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме

Даниил Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 15 февраля 2026 года, об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

Медведев принимал участие в турнире в сезоне-2025. Россиянин уступил итальянцу Маттии Белуччи во втором круге соревнований со счётом 3:6, 7:6 (7:8), 3:6. В 2023 году Медведев завоевал на турнире чемпионский титул, одолев в финале итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере для и первым — за два года и пять месяцев.

