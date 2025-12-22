«Приятный опыт». Бублик — об участии в качестве запасного игрока на Итоговом турнире АТР

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как он воспринял первое попадание в карьере на Итоговый турнира АТР – 2025, который прошёл в Турине (Италия). Бублик принимал участие в турнире в качестве запасного игрока и не сыграл там ни одного матча.

«Это был приятный опыт, к сожалению, не удалось реализовать его, но, возможно, у меня ещё будут шансы. Для себя, для истории, для собственного результата важно ставить цели, даже если кажется, что они недостижимы. Я был девятым, первым запасным, и почему бы не попробовать попасть туда, если появится такая возможность?» – сказал Бублик в видео, размещённом в телеграм-канале First and Red.

В сезоне-2025 Бублик завоевал титулы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай) и Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия).