Бублик рассказал, чем Итоговый турнир АТР — 2025 отличался от остальных соревнований

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил уровень организации Итогового турнира АТР – 2025, отметив отсутствие принципиальных отличий от соревнований «Большого шлема» и других турниров АТР. Бублик принимал участие в Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине в качестве запасного игрока и не сыграл ни одного матча.

«Не могу сказать, что турнир чем-то принципиально отличается. Там меньше игроков, но при этом больше внимания к деталям — организаторы стараются показать высокий уровень. Однако я не увидел какой-то колоссальной разницы по сравнению с турнирами «Большого шлема», «Мастерсами» или соревнованиями категорий ATP-500 и АТР-250. По сути, это такой же турнир, как и другие», – сказал Бублик в видео, размещённом в телеграм-канале First and Red.