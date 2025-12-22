«Не могу дождаться, когда начнём». Магнус Норман — о последнем сезоне Вавринки в карьере

Тренер Магнус Норман отреагировал на заявление своего подопечного трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» 40-летнего швейцарского теннисиста Стэна Вавринки о завершении профессиональной карьеры после окончания сезона-2025.

«Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в эпоху «Большой четвёрки». Победитель Кубка Дэвиса. Олимпийский чемпион. Один последний рывок вместе. Один последний год. Не могу дождаться, когда начнём!» – написал Норман в своём аккаунте в социальной сети Х.

Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.