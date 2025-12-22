Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка — один из четырёх игроков, побеждавших «Большую тройку» на ТБШ

Вавринка — один из четырёх игроков, побеждавших «Большую тройку» на ТБШ
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка входит в число четверых теннисистов, которым удавалось обыграть всех представителей «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Помимо Вавринки, победу над всеми игроками «Большой тройки» на мэйджорах в разные годы также одерживали трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, финалист Уимблдона-2010 чешский теннисист Томаш Бердых и финалист Australian Open – 2008 француз Жо-Вильфрид Цонга.

Ранее 40-летний Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Материалы по теме
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android