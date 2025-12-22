Вавринка — один из четырёх игроков, побеждавших «Большую тройку» на ТБШ

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка входит в число четверых теннисистов, которым удавалось обыграть всех представителей «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Помимо Вавринки, победу над всеми игроками «Большой тройки» на мэйджорах в разные годы также одерживали трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, финалист Уимблдона-2010 чешский теннисист Томаш Бердых и финалист Australian Open – 2008 француз Жо-Вильфрид Цонга.

Ранее 40-летний Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.