«У неё есть все задатки для победы на ТБШ». Макки — о перспективах Андреевой в сезоне-2026

Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой в сезоне-2026.

«В 2026 году за Андреевой стоит следить. У неё есть все задатки для победы на турнирах «Большого шлема», и я считаю, что она засияет ещё ярче, у неё будет больше зрелого желания подняться выше, заставить других попотеть и стать первой или второй ракеткой мира по итогам сезона», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

В сезоне-2025 Мирра Андреева выиграла два титула. Она одержала победы на «тысячниках» в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Также она впервые в карьере поднялась на пятую строчку рейтинга WTA.

