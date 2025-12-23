Анна Курникова и Энрике Иглесиас в четвёртый раз стали родителями

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова сообщила о рождении четвёртого ребёнка.

«Моё солнышко, 17.12.2025», — написала Курникова на личной странице в социальных сетях и опубликовала фото малыша. Пол ребёнка не уточняется.

Фото: Из личного архива Курниковой

Курникова замужем за популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Семья теннисистки и певца живёт в Майами (США). Сейчас Анне Курниковой 44 года.