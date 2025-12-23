Янник Синнер показал фотографии с тренировок в Дубае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал на личной странице в социальных сетях фотографии, сделанные во время предсезонной подготовки в Дубае (ОАЭ).

«Предсезонка. Желаю вам всего наилучшего в преддверии Рождества», — написал Синнер.

Фото: Из личного архива Синнера

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.

Ранее Янник был третий раз подряд признан любимым игроком болельщиков в 2025 году, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).