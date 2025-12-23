Александр Бублик показал свой вратарский сейв с игроками 2DROTS

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик показал кадры со съёмок с игроками московского футбольного медиаклуба 2DROTS в своём телеграм-канале.

«Так, новый день, новые приключения. Пацаны. 2DROTS, снимаем челленджи. Наш вратарь (смеётся)», — сказал Бублик в видео.

Также Бублик опубликовал видео, на котором играет в воротах и делает сейв дальнего удара.

«Меняем профессию», — прокомментировал Бублик.

В сезоне-2025 Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай) и Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия).