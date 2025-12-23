Скидки
Соболенко стала 12-й теннисисткой, проводящей 70 недель в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала 12-й теннисисткой в истории рейтинга WTA, проводящей 70-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Впервые спортсменка оказалась на наивысшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, выйдя в финал Открытого чемпионата США.

Также Соболенко находится в статусе первой ракетки мира 62 недели подряд, что делает её пятой по этому показателю в XXI веке. Рекорд текущего века на данный момент принадлежит американке Серене Уильямс, непрерывно возглавлявшей рейтинг на протяжении 186 недель с 2013 по 2016 год.

Соболенко является двукратной победительницей Australian Open (2023, 2024) и двукратной победительницей Открытого чемпионата США (2024, 2025) в одиночном разряде.

