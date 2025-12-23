ATP просит турниры ATP-250 и ATP-500 продать лицензии ради «Мастерса» в Саудовской Аравии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) хочет выкупить лицензии на несколько турниров категорий ATP-250 и ATP-500. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Это намерение связано с предстоящим новым «Мастерсом» в Саудовской Аравии, который будет проводиться с 2028 года. По информации источника, саудовские инвестиции сопровождаются планом сокращения масштабов тура. Причиной этому является убеждение, что топ-игроки должны в первую очередь сосредоточиться на крупных турнирах.

В Швейцарии, где проходят три турнира (ATP-250 в Гштааде, Женеве и ATP-500 в Базеле), директоры соревнований решительно отказались от продажи лицензий.