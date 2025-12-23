Скидки
На юниорский Australian Open — 2026 заявлены 11 россиян

На юниорский Australian Open — 2026 заявлены 11 россиян
На ближайший юниорский турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат Австралии — 2026, заявлены 11 россиян — двое юношей и девять девушек. Об этом свидетельствует опубликованный на официальном сайте турнира документ.

В число российских теннисистов-юниоров, планирующих принять в Australian Open участие, вошли Савва Рыбкин, Кирилл Филаретов, Мария Макарова, Кристина Лютова, Анна Пушкарёва, Анастасия Лизунова, Александра Малова, Полина Березина, Рада Золотарёва, Фелицата Дорофеева-Рыбас, Екатерина Тупицына.

Турнир пройдёт с 24 января по 1 февраля в Мельбурне. В прошлом году победителем у юношей стал швейцарец Генри Бернет, у девушек — японка Вакана Сонобэ.

