Главная Теннис Новости

«Я испытал это на примере Медведева». Сервара — о разрыве тандема Алькараса и Ферреро

Жиль Сервара, бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о том, что первая ракетка мира Карлос Алькарас прекратил сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Я заметил, что такие чемпионы умеют чувствовать, когда им нужно что-то другое, чтобы продолжать прогрессировать. Если это так, то для Карлоса очень разумно продолжать совершенствоваться.

Считаю, что и игроку, и тренеру — и это я испытал на примере Даниила — в какой-то момент важно уметь предвидеть это заранее, чтобы не было слишком поздно, и убедиться, что изменения вносятся по правильным причинам.

Теперь только время покажет, правильное ли это решение. Семь лет — это очень долго. После трёх лет это начинает казаться долгим сроком, и важно оставаться в форме, всегда находить способы совершенствоваться, бросать себе вызов», — приводит слова Сервара Tennis World USA.

