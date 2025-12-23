Даниэль Коллинз пропустит первую половину сезона-2026 из-за травмы

64-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз сообщила, что пропустит начало сезона-2026 из-за проблем со здоровьем.

«Хотела немного рассказать всем о последних новостях, раз уж все спрашивали! Последние несколько месяцев я восстанавливалась после травмы спины, полученной в конце сезона.

Также я прошла несколько процедур заморозки яйцеклеток. Честно говоря, это было одно из самых крутых событий в моей жизни! Но в то же время гормоны, которые мне пришлось принимать, — это настоящая мука. Мне очень повезло с друзьями, которые помогали мне в это время. Осталась ещё одна процедура.

Фото: Из личного архива Коллинз

Из-за всего этого я не буду участвовать на турнирах в первой половине года. Но вы увидите меня в другом качестве на Tennis Channel. На этом пока всё. Скоро будут новые вести», — написала Коллинз на личной странице в соцсетях.