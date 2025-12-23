Скидки
Бартоли: если Синнер выиграет Australian Open и «РГ», Алькарас быстро вернёт Ферреро

Бартоли: если Синнер выиграет Australian Open и «РГ», Алькарас быстро вернёт Ферреро
Комментарии

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли считает, что лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас вернёт тренера Хуан-Карлоса Ферреро обратно в команду, если итальянец Янник Синнер выиграет Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2026 году.

«В первые шесть месяцев мы будем немного осторожны. Будут звучать разные имена: кто возьмёт на себя руководство, а кто нет. Очевидно, что при работе с таким гением, как Алькарас, отказов будет немного. Возможно, у него не получится, с кем бы он ни решил работать, по разным причинам.

Но если Янник Синнер выиграет первые два турнира «Большого шлема» сезона — Australian Open, где Янник является явным фаворитом, и «Ролан Гаррос», где он был в одном шаге от победы, — то Карлос быстро позовёт Хуана Карлоса обратно», — приводит слова Бартоли Corriere dello Sport.

