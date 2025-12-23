«Заслуживает уважения». Кузнецова поздравила Курникову с рождением четвёртого ребёнка

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова поздравила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира в парном разряде Анну Курникову с рождением четвёртого ребёнка.

«Как же я рада за Аню Курникову. Поздравляю её и Энрике Иглесиаса с пополнением — они стали родителями в четвёртый раз. Напомню, у пары уже трое детей: Николас, Люси и Мэри.

Ребята ведут очень закрытый образ жизни, поэтому не сообщили ни пол, ни имя малыша — и это вполне понятно и заслуживает уважения. Пусть у малыша будет крепкое здоровье, счастье и много любви!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.