Бартоли: думаю, у Алькараса хватит ума окружить себя отличной командой

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли считает, что без тренера лидеру мирового рейтинга ATP испанцу Карлосу Алькарасу будет крайне сложно играть.

«Хуан-Карлос Ферреро разговаривал с ним между каждым розыгрышем, подсказывая, что делать тактически: где играть, как адаптироваться, делать ли шаг назад на приёме или смещаться ближе, подавать ли дальше, с большей силой или более плоско. Он тренировал его между каждым розыгрышем.

Сегодня Алькарас не смог бы показать такой же результат без этого руководства, особенно против Синнера. Продолжать, так сказать, в одиночку на корте, полагаясь только на свои навыки, не получится. Думаю, у него хватит ума окружить себя отличной командой. В противном случае он не сможет конкурировать с навыками, которые развивает Янник, тренируясь каждый день в Дубае. Могу сказать, что он вкладывает огромное количество труда и продолжает совершенствовать свою игру», — приводит слова Бартоли Corriere dello Sport.