Аманда Анисимова показала милые фотографии со своими племянниками

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии со своими племянниками.

Фото: Из личного архива Анисимовой

В текущем сезоне Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (6:3, 3:6, 6:3). В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга,

В рамках ежегодной номинации WTA Player Awards Анисимова стала лауреатом премии «Прогресс года».