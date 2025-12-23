Скидки
«Была морально уничтожена». Дарья Касаткина — о концовке сезона-2025

«Была морально уничтожена». Дарья Касаткина — о концовке сезона-2025
37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о сложном окончании сезона-2025 и дальнейшем восстановлении.

«После турнира в Китае я взяла перерыв на шесть недель, очень необходимый, потому что, знаете, я была морально уничтожена. Поэтому он мне действительно был нужен. В первые три недели перерыва, по сути, восстанавливалась. Даже не помню, как это было, потому что была словно в космосе.

Это было очень странно, потому что просто пыталась понять, как мне нужно действовать. А потом, примерно через три недели, стало лучше. Я почувствовала, что восстанавливаюсь. Проводила время с семьёй, с друзьями, нам нужно было навестить всех, потому что, к сожалению, они не могут приезжать постоянно. Поэтому приходилось летать по всему миру», — приводит слова Касаткиной Tennis World USA.

