Касаткина: многие болельщики ненавидели манеру игры Надаля, но я обожала

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вдохновлял её следить за мужским теннисом.

«Рафаэль был единственным, за кем я следила. Думаю, даже сегодня, если бы он играл, он был отличным примером для детей. Теннис был всей его жизнью: упорный труд, честная игра, безупречное поведение на корте — всё это было в нём. Кроме того, мне очень нравился его стиль игры.

Знаю, многие болельщики ненавидели его манеру игры, но я обожала её и энергию, которую он приносил на корт. Он добавлял остроты», — сказала Касаткина в подкасте The Sit-Down.