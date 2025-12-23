Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина: многие болельщики ненавидели манеру игры Надаля, но я обожала

Касаткина: многие болельщики ненавидели манеру игры Надаля, но я обожала
Комментарии

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вдохновлял её следить за мужским теннисом.

«Рафаэль был единственным, за кем я следила. Думаю, даже сегодня, если бы он играл, он был отличным примером для детей. Теннис был всей его жизнью: упорный труд, честная игра, безупречное поведение на корте — всё это было в нём. Кроме того, мне очень нравился его стиль игры.

Знаю, многие болельщики ненавидели его манеру игры, но я обожала её и энергию, которую он приносил на корт. Он добавлял остроты», — сказала Касаткина в подкасте The Sit-Down.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android