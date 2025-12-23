Скидки
Касаткина: на последних турнирах «Большого шлема» женские матчи были интереснее мужских

37-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что турнира «Большого шлема» среди женщин превосходят по интересу мужские состязания из-за отсутствия конкуренции.

«Уровень женского тенниса сейчас очень высокий. Возможно, меня будут критиковать, но считаю, что на последних турнирах «Большого шлема» женские матчи были интереснее мужских. У мужчин многое запоминается из-за пятисетового формата и одного большого финала. Да, финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом был великолепным, фантастическим матчем, но если смотреть на весь турнир целиком, две недели до финала не были такими же захватывающими», – сказала Касаткина в подкасте The Sit-Down.

