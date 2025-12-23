Касаткина: девушки точно смогли бы играть пятисетовики, и мы увидели бы интересные матчи

37-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина считает, что теннисистки смогли бы выдержать пятисетовый формат матчей на турнирах «Большого шлема».

«Турниры и так длятся две недели. Если сделать для девушек формат из пяти сетов, турниры растянутся почти на месяц. Могут ли девушки играть пятисетовые матчи? Да. Но вопрос – хотят ли зрители это смотреть? Кроме финалов «Шлемов», сколько матчей из пяти сетов вы смотрите от первого до последнего розыгрыша? Не так много.

Это великий формат с точки зрения истории, так как в нём были сыграны легендарные матчи. Но сейчас много дискуссий, что с ним делать: формат прекрасный, но люди устают его смотреть. Я не тот человек, который должен решать этот вопрос. Девушки точно смогли бы играть пятисетовики, и мы увидели бы интересные матчи. Но стоит ли это того? Не знаю. И как тогда станет выглядеть календарь, если таких турниров будет четыре?» — сказала Касаткина в подкасте The Sit-Down.