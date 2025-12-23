«Ты должен платить, даже если травмирован». Мухова пожаловалась на календарь WTA

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова негативно высказалась о плотном графике турниров WTA.

«Как игрок вы не можете вырваться из этой рутины турниров, если хотите бороться за высокие места. Вы должны продолжать путешествовать, играть, защищать свои очки. Такой насыщенный календарь невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе без вреда для здоровья игрока, особенно психического. Об этом говорят все, с кем мы обсуждаем вопрос календаря.

Каждый год в сезон всегда добавляется что-то новое, это очень жёсткий ритм. Чем выше в рейтинге, тем больше штрафы. Ты должен платить, даже если травмирован, что и было в моём случае. Календарь крайне насыщен, а мы почти всегда одни и испытываем давление», — сказала Мухова в интервью Forbes.