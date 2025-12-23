Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс сыграла свадьбу с актёром Андреа Прети

Винус Уильямс сыграла свадьбу с актёром Андреа Прети
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 37-летний датский актёр Андреа Прети сыграли свадьбу в минувшие выходные.

Как сообщает Vogue, пара провела церемонию во Флориде, США. Празднование затянулось на пять дней, включая серию модных мероприятий.

Ранее журнал признал Уильямс одной из самых стильных людей 2025 года. Её платья с US Open вошли в топ-55 нарядов года по версии издания.

В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.

Материалы по теме
Фото
Винус Уильямс подтвердила помолвку с 37-летним актёром, опубликовав с ним фото
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android