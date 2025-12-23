Винус Уильямс сыграла свадьбу с актёром Андреа Прети

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 37-летний датский актёр Андреа Прети сыграли свадьбу в минувшие выходные.

Как сообщает Vogue, пара провела церемонию во Флориде, США. Празднование затянулось на пять дней, включая серию модных мероприятий.

Ранее журнал признал Уильямс одной из самых стильных людей 2025 года. Её платья с US Open вошли в топ-55 нарядов года по версии издания.

В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.