Андрей Рублёв готовится к сезону-2026 с бывшим фитнес-тренером Жасмин Паолини

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает подготовку к сезону-2026. Кадрами работы с игроком поделился Андреа Бракалья — итальянский фитнес-тренер. Ранее он работал с представительницей Италии Жасмин Паолини.

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала соревнований в Гонконге и Пекине (Китай).