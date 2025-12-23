Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс прокомментировала новость о своём замужестве с актёром Андреа Прети

Винус Уильямс прокомментировала новость о своём замужестве с актёром Андреа Прети
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала пост о свадьбе. Её мужем стал 37-летний датский актёр Андреа Прети. Они сыграли свадьбу в минувшие выходные.

«Да, это правда. Мы поженились. Это было и остаётся до сих пор мечтой», — написала Винус на своей странице в социальных сетях.

Ранее журнал признал Уильямс одной из самых стильных людей 2025 года. Её платья с US Open вошли в топ-55 нарядов года по версии издания. В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.

Материалы по теме
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android