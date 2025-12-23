Винус Уильямс прокомментировала новость о своём замужестве с актёром Андреа Прети

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала пост о свадьбе. Её мужем стал 37-летний датский актёр Андреа Прети. Они сыграли свадьбу в минувшие выходные.

«Да, это правда. Мы поженились. Это было и остаётся до сих пор мечтой», — написала Винус на своей странице в социальных сетях.

Ранее журнал признал Уильямс одной из самых стильных людей 2025 года. Её платья с US Open вошли в топ-55 нарядов года по версии издания. В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.