«Нет только правых. Нет только виноватых». Кузнецова выложила философский пост

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала мудрый пост с мыслями о поведении людей.

«Есть такой особый тип людей. Они живут в мире полной ясности: они всегда правы, их мнение — истина в последней инстанции, а все, кто думает иначе, либо ошибаются, либо имеют дурные намерения.

Меня это не перестаёт удивлять. И немного печалить. Потому что я глубоко убеждена: подлинное знание не делает человека непоколебимым судьёй. Оно, наоборот, учит смирению перед необъятностью мира.

Чем больше погружаешься в любую тему — будь то наука, искусство, спорт, отношения или история — тем отчётливее видишь оттенки, нюансы и «а что, если». Ты понимаешь, любая ситуация имеет множество сторон, а у каждого поступка есть своя предыстория. У каждого человека свой опыт.

Нет только правых. Нет только виноватых. Есть сложность человеческой природы и обстоятельств. А упёртая, однобокая позиция… Она вызывает не протест, а скорее вопросы. Неужели так спокойнее? Неужели страшно допустить, что твоя картина мира может быть неполной?

Желаю всем нам смелости сомневаться, широты взглядов и мудрости, которая приходит с пониманием: «Я знаю, что ничего не знаю», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.