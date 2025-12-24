Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев выступит на выставочном турнире за неделю до Australian Open

Даниил Медведев выступит на выставочном турнире за неделю до Australian Open
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит на выставочном турнире 1 Point Slam, который состоится 14 января.

Также на турнир, который пройдёт в Австралии за неделю до Australian Open в формате плей-офф, заявились Янник Синнер, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Наоми Осака, Жасмин Паолини, Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф и Ига Швёнтек. Победитель соревнований получит $ 1 млн.

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере и первым — за два года и пять месяцев.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android