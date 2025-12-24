Вера Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026 в парном разряде

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде российская теннисистка Вера Звонарёва заявилась на Australian Open — 2026 в парном разряде в дуэте с японкой Эной Сибахарой. 41-летняя Звонарёва воспользуется защищённым рейтингом.

В парном разряде Вера Звонарёва выиграла три турнира «Большого шлема», в том числе на Открытом чемпионате Австралии в 2012 году в дуэте со Светланой Кузнецовой. В последний раз в финале ТБШ Звонарёва играла в 2023 году на US Open с немкой Лаурой Зигемунд, там они потерпели поражение.

В декабре 2025 года Звонарёва неожиданно вернулась в тур после отсутствия в полтора года. Она дошла до финалов на турнире W100 в Дубае (ОАЭ) в одиночке и паре.