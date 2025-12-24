Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026 в парном разряде

Вера Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026 в парном разряде
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде российская теннисистка Вера Звонарёва заявилась на Australian Open — 2026 в парном разряде в дуэте с японкой Эной Сибахарой. 41-летняя Звонарёва воспользуется защищённым рейтингом.

В парном разряде Вера Звонарёва выиграла три турнира «Большого шлема», в том числе на Открытом чемпионате Австралии в 2012 году в дуэте со Светланой Кузнецовой. В последний раз в финале ТБШ Звонарёва играла в 2023 году на US Open с немкой Лаурой Зигемунд, там они потерпели поражение.

В декабре 2025 года Звонарёва неожиданно вернулась в тур после отсутствия в полтора года. Она дошла до финалов на турнире W100 в Дубае (ОАЭ) в одиночке и паре.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android