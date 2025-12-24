Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA и ATP перенесли вопрос об объединении организаций на 2026 год

WTA и ATP перенесли вопрос об объединении организаций на 2026 год
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не смогли прийти к согласию по вопросу слияния организаций в 2025 году. Представители ассоциаций обсудят данный вопрос в следующем сезоне.

«В следующем году мы продолжим обсуждения о потенциальной совместной коммерческой деятельности. На данный момент больше нет никаких сведений», – приводит слова представителей ATP и WTA Front Office Sports.

Слияние позволит объединить спонсорство туров, медиа и данные. Изменение не коснётся призового фонда соревнований, также взаимоотношений игроков и турниров. Объединение коммерческой деятельности связано с разницей доходов между мужским и женским турами.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android