WTA и ATP перенесли вопрос об объединении организаций на 2026 год

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не смогли прийти к согласию по вопросу слияния организаций в 2025 году. Представители ассоциаций обсудят данный вопрос в следующем сезоне.

«В следующем году мы продолжим обсуждения о потенциальной совместной коммерческой деятельности. На данный момент больше нет никаких сведений», – приводит слова представителей ATP и WTA Front Office Sports.

Слияние позволит объединить спонсорство туров, медиа и данные. Изменение не коснётся призового фонда соревнований, также взаимоотношений игроков и турниров. Объединение коммерческой деятельности связано с разницей доходов между мужским и женским турами.