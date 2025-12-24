Марат и Динара Сафины потренировали экс-россиянок Кудерметову и Рахимову в Дубае

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин и бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка ТБШ Динара Сафина оказали тренерскую помощь бывшим российским теннисисткам Полине Кудерметовой и Камилле Рахимовой в Дубае (ОАЭ).

97-я ракетка мира Камилла Рахимова и 104-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова сменили российское спортивное гражданство и в 2026 году будут выступать за Узбекистан. За эту же страну будет играть 143-я ракетка мира Мария Тимофеева.

В текущее межсезонье гражданство также сменила уроженка Саратова Анастасия Потапова. Она будет выступать за Австрию.