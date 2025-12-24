Скидки
«Значит для меня многое». Серена Уильямс поздравила сестру Винус с замужеством

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала пост после новости о том, что её сестра семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 37-летний датский актёр Андреа Прети сыграли свадьбу в минувшие выходные.

«Свидетельница своей сестры. Винус, с чего бы мне начать? От дворовых кортов до мировой арены ты всегда была изящной, сильной и душевной. Видеть, как ты вступаешь в новую главу своей жизни, такую ​​любимую и сияющую, значит для меня многое. Я всегда буду гордиться тем, что нахожусь рядом с тобой», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.

