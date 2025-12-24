Скидки
Веснина — о свадьбе Винус Уильямс: у неё это получилось грациозно и красиво

Веснина — о свадьбе Винус Уильямс: у неё это получилось грациозно и красиво
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина, завершившая карьеру в прошлом сезоне, отреагировала на то, что семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 37-летний датский актёр Андреа Прети сыграли свадьбу.

«Винус Уильямс вышла замуж за Андреа Прети. Свадьба была ещё в начале года, фотографии опубликовали только сейчас. В наше время сохранить в тайне такое событие крайне сложно, но у Винус это получилось грациозно и красиво», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

В начале декабря спортсменка в социальных сетях подтвердила, что помолвлена с Прети, церемония прошла ещё в январе текущего года.

