Муратоглу — о «Битве полов»: именно я предложил идею. Её украли, лучше так не делать

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу заявил, что проведение современной «Битвы полов» было его идеей.

«Битва полов» существует уже 50 лет, мы все знаем эту историю. Именно я предложил идею возродить этот поединок. Я предложил её ребятам, и они, в общем-то, её украли. На этот раз им это сошло с рук, но им лучше больше так не делать (улыбается)», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

«Битва полов» между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом пройдёт 28 декабря в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%.