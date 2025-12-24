Скидки
«Мы ни разу не ссорились». Ферреро — о прекращении сотрудничества с Алькарасом

Комментарии

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро прокомментировал прекращение сотрудничества с испанским теннисистом.

«Складывалось впечатление, будто всё будет продолжаться нормально. Окружение Карлоса думает о том, что лучше для него, а я со своей стороны — о том, что лучше для меня. Были темы, по которым мы не сошлись. Возможно, это можно было бы решить, если бы мы сели поговорить, но в итоге мы так и не сели и решили не продолжать. Вот что на самом деле произошло. Есть моменты, в которые я не буду вдаваться, но по ряду пунктов мы не договорились — и в итоге разошлись.

Мы ни разу не ссорились. Случилось то, что случилось, наши пути разошлись, но изначально план был продолжать — поэтому я так и написал пост», — сказал Ферреро в интервью Marca.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество с Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца.

