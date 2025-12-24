Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Предложили контракт и ждали ответ через 48 часов». Тони Надаль — об Алькарасе и Ферреро

«Предложили контракт и ждали ответ через 48 часов». Тони Надаль — об Алькарасе и Ферреро
Комментарии

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля, рассказал, что причиной разрыва тренерского тандема между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Хуан-Карлосом Ферреро стали разногласия в контракте.

«Я понимаю, что ничего не делается без одобрения Карлоса, конечно. Мне сказали, что Ферреро предложили контракт и что он должен ответить в течение 48 часов. Немного странно, что после семи лет сотрудничества его торопят с принятием таких решений», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема».

Материалы по теме
«Мы ни разу не ссорились». Ферреро — о прекращении сотрудничества с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android