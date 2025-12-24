«Предложили контракт и ждали ответ через 48 часов». Тони Надаль — об Алькарасе и Ферреро

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля, рассказал, что причиной разрыва тренерского тандема между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Хуан-Карлосом Ферреро стали разногласия в контракте.

«Я понимаю, что ничего не делается без одобрения Карлоса, конечно. Мне сказали, что Ферреро предложили контракт и что он должен ответить в течение 48 часов. Немного странно, что после семи лет сотрудничества его торопят с принятием таких решений», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема».