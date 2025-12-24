Скидки
«Деньги для меня не главное». Ферреро — о контрактном соглашении с Алькарасом

«Деньги для меня не главное». Ферреро — о контрактном соглашении с Алькарасом
Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро заявил, что покинул команду теннисиста не из-за финансовой составляющей. Ранее источники сообщали, что команда Алькараса сильно сократила зарплату в контракте специалиста.

«Я с раннего времени показывал, что деньги для меня не главное. В СМИ говорили, что я просил больше — и правда в том, что они всегда очень щедро ко мне относились, давали высокий процент в первые годы, когда я был рядом с ним почти постоянно. Я благодарен», — сказал Ферреро в интервью Marca.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество с Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца.

