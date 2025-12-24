Тони Надаль: Алькарас стал мировой звездой, и семья захотела контролировать происходящее

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля, считает, что семья первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса могла повлиять на его решение расстаться с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Когда Хуан-Карлос и Алькарас начинали, одному было 15 лет, а другой был бывшей первой ракеткой мира. Алькарас должен быть ему благодарен.

С годами, когда Карлос стал мировой звездой, я полагаю, семья Алькараса захотела контролировать происходящее. Раньше Хуан-Карлос мог принимать решения как на корте, так и за его пределами, но потом, я полагаю, родители, семья, сам Алькарас и все остальные захотели вмешаться, потому что на кону стояло очень многое.

Не думаю, что это было не решение самого Карлоса. Это нормально, что он высказал своё мнение, он игрок», — приводит слова Надаля Clay Tenis.