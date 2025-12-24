Скидки
Семь россиянок выступят в квалификации Australian Open — 2026

Семь россиянок выступят в квалификации Australian Open — 2026
Семь российских теннисисток попали в заявочный лист квалификации Australian Open — 2026. Это Анастасия Захарова, Алина Чараева, Полина Яценко, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Корнеева, Анастасия Гасанова.

Напомним, девять российских теннисисток уже попали в заявочный лист основной сетки Australian Open — 2026. Это Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева.

Квалификационный турнир пройдёт с 12 по 16 января 2026 года. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
