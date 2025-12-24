Скидки
Роддик — о Джоковиче: не знаю, может ли он тренироваться так, как раньше

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением, насколько может бороться серб Новак Джокович за победу на турнире «Большого шлема», учитывая его физические возможности на текущем этапе карьеры.

«Не знаю, может ли он тренироваться так, как раньше. Я бы предположил, что в 38 лет уже невозможно тренироваться настолько психотически, я говорю это в хорошем смысле.

А если ты не можешь тренироваться так, способен ли твой организм выдержать две недели на турнире «Большого шлема», играя матчи до победы в трёх сетах? Ответ в этом году был «нет». По его собственному признанию.

Это было что-то вроде: «Не знаю, выдержит ли моё тело, если я дойду до полуфиналов, смогу ли обыграть этих ребят, если к тому моменту мой организм уже будет изношен?» В этом и заключается вся суть данного разговора», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

